Survivor'dan elenen Nihat'ın başına talih kuşu kondu

"İTİN KÖPEĞİN BEDDUASI İLE ÖLMEM" Nihat videonun altına "Duasıyla var olmadığım itin köpeğin bedduası ile ölmem." notunu düşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

3 TV KANALINDAN TEKLİF ALDIM Nihat, kendisine dua edenlere teşekkür ederken elenmesine sevinenlere de cevap vermeyi ihmal etmedi. Nihat, "Elenmeme sevinenler olmuş. Merak etmeyin, 3 televizyon kanalından teklif aldım." dedi.

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