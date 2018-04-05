Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Survivor'dan diskalifiye edilen isim, her şeyi bir bir anlattı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu programda yaşadığı talihsizlikleri bir bir anlattı

Survivor'dan diskalifiye edilen isim, her şeyi bir bir anlattı

Yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu programda yaşadığı talihsizlikleri bir bir anlattı

05 Nisan 2018 Perşembe 13:45
Survivor'dan diskalifiye edilen isim, her şeyi bir bir anlattı
banner404

YAŞADIĞI sağlık sorunları nedeniyle Survivor'dan diskalifiye edilen Ecem Karaağaç, konuk olduğu Survivor Panorama programında adada yaşadıklarını anlattı.

"TEKNEDEN ADAYA ENKAZ HALİNDE İNDİM"

Adada yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlatan güzel yarışmacı, "Bu sene hava şartları bir hayli zorluydu. Dalgaların boyu ve sertliği ulaşım konusunda bize zor zamanlar yaşattı. Dalgalar nedeniyle teknede bir kaç defa belimi vurdum. Yaşadığım son olayda tekneden adaya enkaz halinde indim. Direk kendimi yatağa attım" şeklinde konuştu.

"İĞNELER VE TEDAVİ SONUÇ VERMEDİ"

Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldığını belirten Karaağaç, "Zaman geçti, ağrılarım dinmedi. Acı içindeyken birkaç defa daha tekneye binmek zorunda kaldım. Yapılan iğneler ve tedavi sonuç vermedi. Adada devam etseydim gerçek Ecem'i izleyemeyecektiniz" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
SurvivorDiskalifiyeEcem Karaağaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bildiri yayınlayan ünlülere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!
Bildiri yayınlayan ünlülere Kılıçdaroğlu'ndan yanıt!
Korkunç şekilde can veren genç kız, Acun'un kanalında yarışmış
Korkunç şekilde can veren genç kız, Acun'un kanalında yarışmış
Takipçisine telefon hediye etti
Takipçisine telefon hediye etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim