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'Survivor'da tüm zamanların en değişken sezonu'

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, birleşme partisine çok az bir süre kalan 'Survivor 2018'in izleyicisine yaşattığı heyecana vurgu yaptı.

'Survivor'da tüm zamanların en değişken sezonu'

Televizyon eleştirmeni Mesut Yar, birleşme partisine çok az bir süre kalan 'Survivor 2018'in izleyicisine yaşattığı heyecana vurgu yaptı.

01 Mayıs 2018 Salı 09:23
'Survivor'da tüm zamanların en değişken sezonu'
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POSTA Gazetesi'nden Mesut Yar'ın, "İşte Dizilerin Yapamadığı" başlıklı yazısı şöyle:
"Survivor (TV8) tüm zamanların en değişken kurallı sezonunu yaşıyor, bu tamam. Ama kabul etmek gerekiyor ki final parkurlarına girildiği an itibanyla 'benim' diyen drama ya da gerilim filminde bu kadar çok seçenekli heyecan ihtimali yok. O yüzden ne kadar şikayet edilse de ben bu programı gerçek bir TV oyunu olarak görüyorum. 

Matematiği kanaviçe gibi işlenmiş bir şov oyunu. Dizilerde izleyince 'yok artık bir insan bu kadarını yapamaz' dediğimiz her şey burada bizzat gerçek hayatta sıradanmış gibi görünüyor. Bu yüzden şaşırtmıyor, tribünleri hırslandırıp harekete geçiriyor. Özetle televizyon felsefesi budur!"

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Tüm Zamanların En Değişken Sezonu
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