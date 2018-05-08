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Survivor'da sürpriz! Bomba isim adaya veda etti

Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da üç ismin eleme potasına girdiği haftada adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu

Survivor'da sürpriz! Bomba isim adaya veda etti

Büyük bir heyecana sahne olan Survivor'da üç ismin eleme potasına girdiği haftada adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu

08 Mayıs 2018 Salı 10:05
Survivor'da sürpriz! Bomba isim adaya veda etti
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TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı.

GÖNÜLLÜLER RÜZGAR GİBİ ESTİ
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar.

ELEMEYE 3 İSİM ÇIKTI
Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte Elif Şadoğlu Survivor'a veda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Elif ŞadoğluSurvivorYarışma
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