Survivor'da sürpriz! Bomba isim adaya veda etti

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Survivor'da bu hafta kritik bir eleme gecesi heyecanı yaşandı.
GÖNÜLLÜLER RÜZGAR GİBİ ESTİ
Ünlüler ve gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında bu hafta gönüllüler takımı adeta rüzgar gibi esti ve iki dokunulmazlık oyununu da kazandılar.
ELEMEYE 3 İSİM ÇIKTI
Ünlüler takımı ada konseyinde isim yazmak zorunda olan takım oldu. Ünlüler takımından eleme potasına çıkan isimler Merve, Elif ve Turabi oldu. Gerçekleşen SMS oylamasıyla birlikte Elif Şadoğlu Survivor'a veda etti.
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