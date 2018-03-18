Survivor'da gergin anlar! Sema'yı zor tuttular

KIRAN kırana mücadelenin yaşandığı Survivor'da yine heyecan dolu bir bölüm izleyenleri bekliyor. Yeni bölümde iki takım yine geriliyor.

GÖNÜLLÜLERLE KAVGA EDİYOR

Gönüllüler takımında yer alan Funda geçtiğimiz günlerde boğulma tehlikesi geçirince havuz parkurunda yarışmak istemiyor. Bunun üzerine All Star takımın Sema çıkışıp Gönüllüler ile kavga ediyor.

SURVİVOR'DA BİR İLK

Acun yeni bölümdeki oyun etabına ilişkin bilgi verirken gelmiş geçmiş en uzun havuz parkuru olduğunu söyleyerek yarışmacıları uyarmayı da yeni bölümde ihmal etmiyor.