Survivor'da eleme sistemi değişti!

TV 8 ekranların sevilen yarışması Survivor'da eleme sistemi değiştirildi. Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmacılara yeni sistemi anlattı.

Yeni şu şekilde olacak Survivor'un başında smste en çok oy alan yarışmacı bir aday gösteriyodu, ada konseyinde bir aday çıkıyordu, sms'i en çok olan arkadaşımız ikinci adayı gösteriyordu ve bu ikisinden biri Survivor'a veda ediyordu.