Survivor'da eleme sistemi değişti!

20 Şubat 2016 Cumartesi 16:00
TV 8 ekranların sevilen yarışması Survivor'da eleme sistemi değiştirildi. Acun Ilıcalı ada konseyinde yarışmacılara yeni sistemi anlattı.
Yeni şu şekilde olacak Survivor'un başında smste en çok oy alan yarışmacı bir aday gösteriyodu, ada konseyinde bir aday çıkıyordu, sms'i en çok olan arkadaşımız ikinci adayı gösteriyordu ve bu ikisinden biri Survivor'a veda ediyordu.
Bu sene aday sayısı 3 olacak. Birinci adayı ada konseyi belirleyecek, 2'nci adayı smste en çok oy alan belirleyecek, 3'ncü adayı da kaybeden takımının kişisel dokunulmazlık oyununu kazanan belirleyecek.
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Son Güncelleme: 20.02.2016 16:01