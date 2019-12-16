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"Survivor Cumali’ye özendi Acun’a ulaşmak için 2 bin km yol kat ediyor

"Geçtiğimiz sene Survivor'a katılmak için 1600 km yol yürüyerek İstanbul'a gelen Cumali'nin ardından Mersinli Lutfi Anbaroğlu da Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekmek için 2 bin kilometrelik yolu bisikletiyle kat ediyor.

MAGAZİN 16.12.2019, 12:24
"Survivor Cumali’ye özendi Acun’a ulaşmak için 2 bin km yol kat ediyor
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IĞDIR'DA yaşayan Cumali Akgül, hayranı olduğu Survivor'a katılmak için 1600 km yolu yürüyerek İstanbul'a gelmiş ve yarışmaya dahil olmuştu.Bu sene de Survivor 2020'nin kadrosunda yer almak isteyen Mersinli Lutfi Anbaroğlu, bisikletiyle Tarsus'un tarihi Kleopatra Kapısı'ndan hareket etti ve bin 700 kilometrelik yolu 16 günde kat ederek Balıkesir'e ulaştı. Balıkesir'in ünlü höşmerim tatlısını yiyerek enerji toplayan Anbaroğlu, İstanbul'a doğru hareket etti.

ACUN'U FOTOĞRAFLARININ OLDUĞU TİŞÖRTLE PEDAL ÇEVİRİYOR

Survivor 2020 Türkiye yarışmasının yapımcısı Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekerek yarışmaya davet edilmeyi amaçlayan turizm fotoğrafçısı Lutfi Anbaroğlu, İstanbul'a pedal çevirirken yolu Balıkesir'den geçti. Şehir merkezine gelerek Balıkesir'in meşhur tatlısı höşmerimden yiyen Lutfi Anbaroğlu, yıllardır hayalini kurduğu Survivor yarışmasına davet almayı bekliyor. Hayatta en çok sevdiği annesi, babası ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı'nın fotoğraflarının yer aldığı tişörtle seyahat eden Anbaroğlu, tek amacının yarışmaya katılabilmek olduğunu söyledi.

SURVİVOR İÇİN 700 BİN KİLOMETRE KAT ETTİ

Şehrin önemli noktalarından Saat Kulesi önünde yarışmaya katılabilmek için Mersin'den İstanbul'a bisikletle yaptığı yolculuğu anlatan Lutfi Anbaroğlu, "Mersin'in Tarsus ilçesi tarihi Kleopatra Kapısı'nın önünden bisikletimle Akdeniz sahil bandından 27 Kasım tarihinde hareket ettim. Bugün yaklaşık 17'nci gün oluyor. Sahil bandından Antalya, Kemer, Finike, Fethiye, Muğla, Aydın, İzmir. Manisa, Akhisar üzerinden Balıkesir'e ulaştım. Balıkesir'e gelinceye kadar yaklaşık bin 700 kilometre yol kat ettim. Yıllardır Survivor yarışmasına başvuruyorum ve kabul edilmiyorum. Ben de bu şekilde bisikletimle hareket ederek sesimi Acun Ilıcalı'ya duyurmak istiyorum. Hayatımda çok sevdiğim üç insan var. Annem, babam ve Acun Ilıcalı. Onların resimlerini tişörtüme bastırarak bu yolculuğu yapıyorum. Survivor'a katılmayı çok istiyorum. İnşallah sesimi Acun abimiz duyar ve beni de Survivor 2020 Gönüllüler Adası'na kabul eder. Yarışmada başarılı olacağımı düşünüyorum. Bende azim, her şey var. Survivor'dan şampiyon olarak dönmeyi de hedefliyorum."

SURVIVOR İÇİN 1600 KM YOL YÜRÜDÜ

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek gelmişti. Survivor'a aşık olduğunu iddia eden Akgül, Acun Ilıcalı'nın da konuk olduğu Beyaz Show'a katılmıştı. Beyazıt Öztürk'ün ve Beyaz Show seyircisinin ısrarına dayanamayan Acun Ilıcalı, Cumali Akgül'ü Survivor kadrosuna dahil etmişti.

#Survivor #Lutfi Anbaroğlu #Acun Ilıcalı
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