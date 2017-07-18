Survivor Berna'nın sevgilisini görenler gözlerine inanamadı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2017'de yarışan Berna Keklikler, sevgilisiyle tatilde görüntülendi. Berna'nın sevgilisinin kendisinden yaşça büyük olması görenleri hayrete düşürdü.

BERNA HERKESİ ŞAŞIRTTI

Almanya'da Türkler arasında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan Berna Keklikler, Survivor'da konuşması ve sempatikliğiyle herkesin dikkatini çekmişti. Berna'nın kendisinden yaşça büyük Levent Aydan adlı iş adamı ile sevgili olması herkes büyük bir şaşkınlık yarattı.