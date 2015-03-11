Survivor All Star'da bu hafta kim elenecek?

EFSANE yarışma Survivor All Star'da geçtiğimiz hafta elenen isim ünlüler takımından oldu. Anıl'ın birinci seçildiği Survivor'da adaya veda eden isim Fulya Keskin oldu. Peki bu hafta kim elenecek? İşte ayrıntılar

Survivor All Star’ın 10 Mart Salı akşamı yayınlanan yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımında Ahmet Dursun’a 5 oy, Fulya’ya ise 6 oy çıkmıştı. Konseyde verilen oylar sonucu Fulya elenmek için seçilen ilk isim olmuştu. Ünlüler grubunda en çok SMS oyu alan Anıl Tetik, Merve Oflaz’ın ismini verdi.

Böylece Merve Oflaz ve Fulya Keskin adaya veda edecek iki aday oldu. SMS’de daha fazla oyu alan Merve Oflaz adada kaldı. Daha az SMS alan Fulya Keskin elendi. SMS oylamasında en az oyu alan Fulya yarışmaya veda etti.



ÜNLÜLER’DE İKİ YARALI





Survivor All Star’da yarışma sırasında göğsünden yaralanan Anıl’a yarışma sonrasında dikiş atıldı. Adaya dönünce Hakan, balık tutmak için denize daldı. Büyük bir şanssızlık yaşayan Hakan, zıpkınla kendini vurdu. Arkadaşları büyük bir telaşla koşup Hakan’ı denizden çıkardı. Ancak gördükleri manzara karşısında gözlerini kaçırdılar. Çünkü Hakan’ın parmağı yarılmıştı. Birkaç arkadaşı, Hakan’ın parmağını görür görmez kafasını çevirdi. Tv8 de görüntüleri buzlayarak vermek zorunda kaldı.

SURVIVOR ALL STAR’DA ANIL BİRİNCİ OLDU