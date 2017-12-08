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Survivor'a hazırlanan Nihat'a hapis şoku!

Survivor'a hazırlanan Nihat Doğan, Ömür Varol ile birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz'da Kurtlar Vadisi hakkında iftira ve hakaret işledikleri gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi istendi

Survivor'a hazırlanan Nihat'a hapis şoku!

Survivor'a hazırlanan Nihat Doğan, Ömür Varol ile birlikte sunduğu Söylemezsem Olmaz'da Kurtlar Vadisi hakkında iftira ve hakaret işledikleri gerekçesiyle 8 yıla kadar hapsi istendi

08 Aralık 2017 Cuma 14:11
Survivor'a hazırlanan Nihat'a hapis şoku!
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BEYAZ TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında 'Kurtlar Vadisi' dizisi hakkında yapılan yorumlarda 'iftira' ve 'hakaret' suçunu işledikleri iddiasıyla programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

5 KİŞİ ŞİKAYET EDİLDİ

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi oyuncu Necati Şaşmaz ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat ile şikayetçi Pana Filmi avukatları temsil etti.

NECATİ ŞAŞMAZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Necati Şaşmaz, şikayetçi olduğunu belirterek, "İftira ve hakarete uğradım. Davaya müdahil olarak katılmak istiyorum. Suçtan kaynaklı maddi zararım vardır. dizinin yayın yapamayacağı şeklinde iftira atıldıktan sonra görüştüğümüz kanallardaki insanların etkilenmesi ve o dönemde yaşla, kuru ayrılamadığı için hangi durumda olduğumuz şüphesi oluştu. Dizimizin yayın döneminde sorunlar oluştu. Avukatım aracılığıyla tazminat davası açtık" şeklinde konuştu.

"15 TEMMUZ GİRİŞİMİNDEN HABERLERİ VARDI" DENMİŞTİ

İddianamede, müştekilerin, Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda, yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce yayımlanan 159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden FETÖ adlı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve iftira atıldığını belirttikleri aktarılıyor.

8 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

Şaşmaz ve Canpolat'ın, söz konusu programda konuşan kişilerin bizzat isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldırdıklarını belirterek, kendilerinin dizinin birçok bölümünde FETÖ'nün eylemlerini halka anlattıklarını, iddiaların asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, ilgili televizyon kanalı yönetimiyle yapılan yazılı görüşmede, eylem tarihinde programın sanıklar Nihat Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun belirtildiği kaydediliyor. İddianamede, sanıkların üzerilerine atılı 'hakaret' ve 'iftira' suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl dörder aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Beyaz TVKurtlar Vadisi Pusuömür VarolNihat DoğanMagazin
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