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Survivor'a damga vuran itiraf: Basın açıklaması yapacaktım

Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi. Gönüllüler takımının sürekli kaybetmesiyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Ilıcalı, "Az kalsın Basın açıklaması yapacaktım" dedi

Survivor'a damga vuran itiraf: Basın açıklaması yapacaktım

Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi. Gönüllüler takımının sürekli kaybetmesiyle zor zamanlar geçirdiğini belirten Ilıcalı, "Az kalsın Basın açıklaması yapacaktım" dedi

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:58
Survivor'a damga vuran itiraf: Basın açıklaması yapacaktım
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SURVİVOR 2018'de Gönüllüler'in 5 oyun üste üste kazanmasının ardından Acun Ilıcalı şaşırtan bir itirafta bulundu. Survivor'da konsept değişikliğine rağmen Gönüllüler takımının yine sürekli kaybetmesiyle zor anlar yaşadığını söyleyen Acun Ilıcalı, "Benim için zor günler başlamıştı. Az kalsın basın açıklaması yapacaktım. Instagram'da yorumlara bakamıyordum" dedi.

GÖNÜLLÜLER KAZANINCA RAHATLADI

Survivor 2018'in Pazar günü yayınlanan 52. bölümünde Gönüllüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ada konseyinde Ilıcalı'dan ilginç itiraflar geldi. Gönüllüler'in ikisi dokunulmazlık olmak üzere toplam 5 oyunu üst üste kazanmasıyla rahatlayan Acun Ilıcalı'dan takımlar arasında olan eşitsizlik ile ilgili itiraf geldi.

"BASIN AÇIKLAMASI YAPACAKTIM"

Takımlardaki yarışmacıların değiştirilmesinin ardından bile Gönüllüler'in sürekli kaybetmesiyle kendisi için zor günlerin başladığını söyleyen Ilıcalı, "Instagram'da yorumlara bakıyorum. Artık okuyacak durumum kalmamıştı. 'Bu mu eşit takım?' diyenler, 'Gönüllüler çok güçsüz' diyenler. Anket yaptık neredeyse eşit çıktı. Siz de devamlı kaybedince yorumlar arttı. Transferlerden sonra olmadı. Benim için zor günler başlamıştı. Artık basın açıklaması yapmayı düşündüm. Kazanmanız iyi oldu. 5 kere üst üste kazanmanızı beklemiyordum. Artık Instagram'a girebiliyorum. Sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıSurvivorBasın
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