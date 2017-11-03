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'Survivor 2018’de yarışacak ikinci isim belli oldu

Geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'Beyaz Show' programında 'Survivor 2018'de mücadele edecek ilk yarışmacıyı açıklayan Acun Ilıcalı'nın ardından bir flaş duyuru da eski şampiyondan geldi.

'Survivor 2018’de yarışacak ikinci isim belli oldu

Geçtiğimiz hafta konuk olduğu 'Beyaz Show' programında 'Survivor 2018'de mücadele edecek ilk yarışmacıyı açıklayan Acun Ilıcalı'nın ardından bir flaş duyuru da eski şampiyondan geldi.

03 Kasım 2017 Cuma 16:30
'Survivor 2018’de yarışacak ikinci isim belli oldu
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DAHA önce iki kez Survivor'a katılan ve ikisinde de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Turabi Çamkıran, üçüncü kez aynı yarışmada mücadele edeceğini açıkladı.

Eski şampiyon Turabi, 'Survivor All Star' etiketi ile twitter hesabından yaptığı duyuruda, "3. defa Survivor mı? 'İmkansız' dedi gururum. 'Riskli' dedi tecrübem. 'Manasız' dedi mantığım. 'Yine de denemeye değer' dedi kalbim. Seneye görüşürüz. King will be back (Kral geri döndü)" ifadelerini kullandı.

İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL OLMUŞTU

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır'dan İstanbul'a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yolu yürüyerek geldi. Cumali Akgül'ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk'ün ısrarlarına dayanamayınca "Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor'a almaya karar verdik" açıklamasını yapmıştı.

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Turabi ÇamkıranTwitterSurvivor 2018Acun IlıcalıCumali AkgülAll Star
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