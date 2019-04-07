Sürpriz gelişme! Acun Ilıcalı eski eşiyle Miami'ye gitti

ACUN Ilıcalı ve Zeynep Yılmaz Miami'de beraber olduklarını paylaşımları ele verdi.

YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞLARDI

Geçtiğimiz sene eylül ayında Fransa'nın sahil kasabası St.Tropez'de dünyaevine giren medya patronu Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile anlaşmalı olarak geçtiğimiz gün Silivri Adliyesi'nde tek celsede boşanmıştı. Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile yeni aşka yelken açmış Acun Ilıcalı'nın ise Itır Esen'le ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

KIZLARI İLE MİAMİ'DE

Tüm bu gelişmelerin ardından dikkat çeken bir olay yaşandı. Yasemin ve Melisa ile Miami'de olan Acun Ilıcalı, kızları ile olan anlarını paylaştı.

ZEYNEP YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz da Instagram paylaşımlarında Miami'de olduğuna dair paylaşımlar yaptı.

TAKİPÇİLERİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Melisa ile yemek yediği mekanda paylaşım yaptıktan sonra Zeynep Yılmaz'ın paylaşımı dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz'ın birlikte Miami'de olduklarını iddia ettiler.