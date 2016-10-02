BURSA'DA bir AVM’nin düzenlediği ‘festival tadında alışveriş’ söyleşisine katılan Burcu Esmersoy’a Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Güzel sunucu Bursalılara modada yeni trendler, güzellik sırları ve stil önerilerini paylaştı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği güzel sunucuya sahnede olduğu sırada sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Pastadaki mumu üfleyen Burcu Esmersoy’un 40 yaşına girdiği öğrenildi.

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