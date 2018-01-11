Suriyeli genç, dünyaca ünlü yıldızla evleniyor

RİCKY Martin, Suriyeli Erkek Arkadaşıyla Evleneceğini Duyurdu 2 saat önce
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Suriye doğumlu nişanlısı Jwan Yosef ile evleneceklerini duyurdu.
Ricky Martin geçtiğimiz yıl nişanlandığı Jwan Yosef ile yakın zamanda evleneceğini ve uluslararası bir düğün gerçekleştireceğini açıkladı. Suriyeli Jwan Yosef'in yaşı, eğitimi ve kariyeri gibi konular gündeme geldi.
EVLENECEKLERİNİ DUYURDU
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, çok yakında Suriye doğumlu nişanlısı Jwan Yosef ile evleneceklerini duyurdu.
İşte Ricky Martin ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Jwan Yosef'in hakkında merak edilenler;
Jwan Yosef 1984 senesinde Suriye'de doğdu. Annesi ve babasının farklı din ve inançlardan olmasının, sanat kariyerini etkileyen, ona ilham veren en önemli şeylerden biri olduğunu söyleyen Yosef'in, resim çizmeye başlaması babasının ani bir karar ile İsveç'e gitmesine tekabül ediyormuş.
KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ SANATA İLGİ DUYUYOR
Küçük yaşlardan beri sanata ilgisi olan Yosef, 'hep resim çizdiğimi hatırlıyorum' diyor 'sonrası biraz göçebe hayat' diye ekliyor.
2009 YILINDA LONDRA'YA YERLEŞTİ
Stockholm'da annesi ile yaşamaya devam eden Yosef, Pernby güzel sanatlar üniversitesini 2009 senesinde bitirdikten sonra Londra'ya taşınıyor. Bir sene sonra ise Central Saint Martins kolejinde yüksek lisansını tamamlıyor.
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