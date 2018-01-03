Süreyya Yalçın 105 bin TL'lik kürkle poz veriyor

SOSYETİK güzel Süreyya Yalçın 3 gün önce Instagram’da 2 ayrı kürkle çekilmiş pozunu paylaştı. Hayvanseverliği ile tanınan, merhum babası Faruk Yalçın’dan kalan Darıca’daki hayvanat bahçesine sahip çıkan Süreyya Yalçın sosyal medyada büyük tepki aldı. Kimi “Bu nasıl hayvan sevgisi?” diye yazdı.

Kimisi de “Gerçek olduğuna inanmak istemiyoruz” demekle yetindi. Süreyya Yalçın’ın tartışma konusu olan kürkleri gerçek. Vaşak kürkünün değeri 90 bin TL. Vizon kürkü ise 15 bin TL’ye satılıyor. (Posta-Müge Dağıstanlı)