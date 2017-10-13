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Süper minisiyle mutfağa giren Paris, yürek hoplattı

Topuklu ayakkabıları ve süper mini elbisesiyle mutfağa giren Paris Hilton'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

Süper minisiyle mutfağa giren Paris, yürek hoplattı

Topuklu ayakkabıları ve süper mini elbisesiyle mutfağa giren Paris Hilton'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı

13 Ekim 2017 Cuma 14:35
Süper minisiyle mutfağa giren Paris, yürek hoplattı
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ABD'li sosyetik güzel  Paris Hilton (36), bir fotoğraf çekimi için mutfağa girdi.

"ŞEF PARİS" NOTUYLA PAYLAŞTI

Topuklu ayakkabıları ve süper mini elbisesiyle ateşli bir çekime imza atan  Paris Hilton, o anların görüntülerini instagram'ından " Şef  Paris" notuyla paylaştı.

90 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI

7,5 milyon takipçisi olan  Paris Hilton'un paylaşımı kısa sürede 90 binden fazla beğeni aldı.

İşte  Paris Hilton'un o paylaşımı; 

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Amerika Birleşik DevletleriParis HiltonİnstagramAmerika
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