Süper minisiyle mutfağa giren Paris, yürek hoplattı

ABD'li sosyetik güzel Paris Hilton (36), bir fotoğraf çekimi için mutfağa girdi.
"ŞEF PARİS" NOTUYLA PAYLAŞTI
Topuklu ayakkabıları ve süper mini elbisesiyle ateşli bir çekime imza atan Paris Hilton, o anların görüntülerini instagram'ından " Şef Paris" notuyla paylaştı.
90 BİNDEN FAZLA BEĞENİ ALDI
7,5 milyon takipçisi olan Paris Hilton'un paylaşımı kısa sürede 90 binden fazla beğeni aldı.
İşte Paris Hilton'un o paylaşımı;
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