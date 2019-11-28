Süper mini elbisesiyle poz verdi, beğeni yağdı!

OKUMAK için yurt dışına giden Aleyna Tilki,Türkiye'ye gelerek ailesiyle hasret giderdi. Yaptığı her paylaşımı olay olan Aleyna Tilki son olarak da giydiği mini elbisesiyle adından söz ettirdi.

MİNİ ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, bugün siyah mini elbisesiyle verdiği iddialı pozunu paylaştı. Kulisten paylaşım yapan Tilki, fotoğrafı "Selam, biraz özlendik sanırım" notuyla yayınladı. Aleyna'nın cesur pozu yaklaşık yarım saat içinde 44 bin beğeniye ulaştı.



