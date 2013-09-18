Sünnet Park Alanya'da

Silver Rent A Car Sahibi Uğur Uysal ve eşi Duru Uysal'ın biricik çocukları Utku için geçtiğimiz akşam oldukça renkli bir sünnet düğünü gerçekleştirildi

CLUB Park Alanya'da gerçekleştirilen şık düğüne Uysal ailesinin akrabaları, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı. Sünnet törenine ayrıca Demirtaş Belediye Başkanı Mustafa Aras, eski Milletvekili Hayri Doğan ile Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Özcan Saraç da katılarak Uysal ailesinin mutluluğunu yakından paylaştı. Davetlilerini kapıda karşılayarak ‘Hoş geldiniz’ diyen Uysal ailesi, düğün boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Club Park Alanya’nın iç açıcı atmosferinde gerçekleştirilen düğünde davetliler, müzik eşliğinde yemek yiyerek sohbet ettiler. Yedi yaşında erkekliğe adım atmanın gururunu yaşayan küçük Utku da tören boyunca arkadaşlarıyla eğlencenin doruklarına çıktı. Sünnet töreni boyunca yakışıklı Utku'yla fotoğraf çektiren davetliler, daha sonra Uysal ailesini tebrik ederek mutluluklar dilediler.







DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.