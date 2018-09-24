Summer Garden'da renkli gece  

Haftasonunda yine keyifli bir geceye imza atan Summer Garden Club, düzenlediği Ibiza Planet Party'de eğlenceseverleri buluşturdu  

Summer Garden'da renkli gece  
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Summer Garden'da renkli gece

Summer Garden'da renkli gece

ÜNLÜ gece kulübü Summer Garden Club, geçtiğimiz cuma gecesi yine renkli bir partiye ev sahipliği yaptı. Q Premium Otel ve Power FM medya ana sponsorluğunda düzenlenen Ibiza Planet Party'de dünyaca ünlü arp müzisyeni Victor Espinola ve DJ Drummer Jay canlı performanslarını sergiledi. Mekanı tıklım tıklım dolduran eğlenceseverler, her iki sanatçının da performanslarını alkışlarla desteklediler. Dansçı güzellerinde sahneye çıktığı gecede sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen Summer Garden müdavimlerinin keyiflerine diyecek yoktu.

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 15:42
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