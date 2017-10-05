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Şule Zeybek: Erkekler kedi gibi kadınları seviyor

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu başarılı sunucu Şule Zeybek oldu

Şule Zeybek: Erkekler kedi gibi kadınları seviyor

Emre Saygı’nın hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin ilk interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu başarılı sunucu Şule Zeybek oldu

05 Ekim 2017 Perşembe 14:27
Şule Zeybek: Erkekler kedi gibi kadınları seviyor
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"ERKEKLER DOMİNANT KADINDAN HOŞLANMIYOR"
Kendisine hayatı boyunca güçlü kadın olmayı öğrettiklerini ancak bu durumun özel hayatta hiç bir işe yaramadığını belirten Şule Zeybek, "Biraz dominant bir karakterim. Güçlü kadın olmayı öğrettiler bize ama özel hayatta hiç işe yaramıyor. Erkekler dominant kadından hoşlanmıyor ve kedi gibi kadınları seviyorlar" dedi.
"TAMİRCİ OLURDUM"
Şule Zeybek, televizyoncu olmasaydı tamirci veya marangoz olabileceğini dile getirerek, "Bu mesleği yapmasaydım ressam, tamirci veya marangoz olurdum. El yeteneklerim bu konuda çok iyi. Yemek konusunda da, yapmasında değil ama süslemesinde çok iyiyim” şeklinde konuştu.
"KUAFÖRLER DÜŞMANIM GİBİ"
Kuaförde vakit geçirmekten nefret ettiğini söyleyen 41 yaşındaki sunucu, "Balyaj yaptırmaktan ve kuaförde vakit geçirmekten nefret ediyorum. Bir ara kuaförleri düşman görürdüm 'çok vaktimi alıyor' diye. Kendi saçımı bile taratmam kendim tararım” ifadelerini kullandı.
"ARABA KULLANIŞIM DEĞİŞTİ"
Şule Zeybek, anne olduktan sonra araba kullanmasının yanında hayatta herşeyinin değiştiğini vurgulayarak, "Annelik bana her şeyi değiştirtti. Araba kullanmamdan başlayarak tüm hayatım değişti. Çünkü senin dünyan olmuş bir varlık var hayatında” dedi.
"TEMBELLİĞİ ÇOK SEVİYORUM"
Hırslı birisi olmadığını ve tembellik yapmayı sevdiğini söyleyen Zeybek, "Hırslı birisi değilim tembellik yapmayı çok severim. Potansiyelimin çok azını kullanıyorum. Televizyonda çok iyi yerlere gelebilirdim ama mutluluğa gereğinden fazla önem veriyorum” şeklinde konuştu.
"YEMEĞE KARŞI ZAAFIM VAR"
Mutsuz olduğu zaman eve kapandığını ve yemek yediğini dile getiren ünlü sunucu, "Mutsuzluğumu çok yemek yiyerek ve kendimi eve kapatarak atlatıyorum. Kilo vermeye çalıştım ama sürekli daha fazlasıyla aldım. Yemeğe zaafım var” dedi.

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Emre SaygıKanal DŞule ZeybekHadi Be
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