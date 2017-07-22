Şükran, eşi Caner'in göğüs sansürünü yıkıp geçti

BU yılın başında Roma'da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin yoğunlukları yüzünden tatil yapma fırsatı bulamamıştı.

TATİL FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYORLAR

Ligin bitmesinin ardından geride bıraktğımız ay eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatile çıkan Caner Erkin Ibiza'da yaptıkları tatilden kareler de paylaşmıştı. Çift birbirlerinin sosyal medya hesaplarından geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmaya devam ederken fotoğrafları paylaşma şekilleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

CANER KESTİ, ŞÜKRAN TAMAMINI YAYINLADI

Farklı zamanlarda aynı fotoğrafları paylaşan çiftten Caner Erkin fotoğrafın büyük bir kısmını keserek paylaşmayı tercih ederken Şükran Ovalı ile fotoğrafın tamamını takipçileriyle paylaştı.