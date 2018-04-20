Spiker sevgilisi Rıdvan Dilmen'e hayatının kazığını attı

SPİKER ve sunucu Tuğba Dural, uzun süredir 'Şeytan' lakaplı eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ile aşk yaşıyordu. 7 senedir birlikte olan çift ayrıldı.
RIDVAN DİLMEN'İ TERK ETTİ
Başından iki evlilik geçen ve bir çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. İkiliden üzücü haber geldi. Spiker Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen'i terk etti.
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI
Hatta şu sıralar Tuğba Dural'ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor.
PARMAĞINDA TEKTAŞLA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Tuba Dural ve Rıdvan Dilmen aşkı geride bıraktığımız haftalarda resmiyet kazanmıştı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le evlilik hazırlığında olan futbol spikeri Tuba Dural, Nişantaşı'nda objektiflere takılmıştı.
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