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Sperm bankasından çocuğu olan oyuncu: 5 yaşında babam bıçakla kovaladı

Sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla 10 yıl önce Türkiye gündemine bomba gibi düşen Leyla Bilginel, verdiği röportajda "Babam 5 yaşında bıçakla kovaladı." dedi

Sperm bankasından çocuğu olan oyuncu: 5 yaşında babam bıçakla kovaladı

Sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla 10 yıl önce Türkiye gündemine bomba gibi düşen Leyla Bilginel, verdiği röportajda "Babam 5 yaşında bıçakla kovaladı." dedi

15 Ekim 2017 Pazar 12:49
Sperm bankasından çocuğu olan oyuncu: 5 yaşında babam bıçakla kovaladı
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OYUNCU Leyla Bilginel, 10 yıl önce sperm bankasından çocuk yapınca  Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü. Çok konuşulan Bilginel, verdiği röportajda ailesinin çok baskıcı olduğunu söyleyerek yaşadığı zor günleri anlattı.

"15 YAŞINDA EVLENDİRİLMEYE ÇALIŞILDIM"

Posta gazetesinden Oya Çınar'a konuşan  Leyla Bilginel, ailesiyle yaşadığı zor günleri anlattı. 15 yaşındayken zorla evlendirilmeye çalışan Bilginel, "5 yaşında babam bıçakla kovaladı, kömürlüğe saklandım." dedi.

SPERM BANKASINDAN ÇOCUK SAHİBİ OLMASIYLA İLGİLİ DE KONUŞTU

Sperm bankasından çocuk sahibi olmasıyla ilgili de konuşan Bilginel, "Bence asıl cesaret bir adamla evlenerek ondan çocuk sahibi olmak. Beş kez çok büyük aşk yaşadım. Ama onlardan çocuk sahibi olmayı hiç düşünmedim. Zaten ilişkilerim hep o yüzden bitti. Evliliğe inanmıyorum." dedi.
 

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Türkiye CumhuriyetiLeyla BilginelTürkiye
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