"Soyunarak şöhreti kovalıyor" diyen herkese dersini verdi

SIRTININ çıplak göründüğü fotoğrafını paylaştıktan sonra bir anda magazin gündemine oturan genç oyunculardan Serel Yereli, sonrasında yaptığı paylaşımlarla olay olmuş ve yer yer tepki çekmişti.

HER ŞEYİ GERİDE BIRAKIP YURT DIŞINA GİTTİ

Annesiyle bile sosyal medya hesabı üzerinden atışan Yereli, bir süredir müzik eğitimi görmek için gittiği Londra'da bulunuyor. Bodrum Masalı adlı diziyle oyunculuk dünyasına merhaba diyen genç kız, kariyerini müzik sektöründe ilerletmek istediği için radikal bir karar almış ve her şeyi geride bırakarak yurt dışına uçmuştu.

"ZENCİ GIRTLAĞI VAR"

Herkesin oyunculuk konusunda ilerlemek istediği Türkiye'de cesur bir karar vererek müziğe yönelmek isteyen Serel Yereli, paylaştığı videolar ile bu konudaki yeteneğini ortaya koydu. Şarkı söylerken çekilmiş videolarına çok sayıda beğeni ve yorum alan Yereli'ye yapılan en ilginç yorumlardan biri de onun zenci gırtlağına sahip olduğu şeklinde yapılan yorum oldu.