Sosyetik Görgüsüzlük! Kürklerini giyip, doğayı koruma gecesine gittiler

Cankurt şu ifadeleri kullandı:

“Bir arkadaşım aradı; 40 yıldır birbirinden değerli çevre projeleriyle doğanın korunmasını sağlayan WWF Türkiye'nin Four Seasons'daki gala gecesine, doğa dostu birkaç davetlinin kürk ceket ve etolüyle geldiğini söyledi!

Benimle dalga geçiyor sandım ama gerçekten öyleymiş!

Davetlilerin, içeride daha şık halleriyle çekilmiş fotoğrafları servis edildiği için, arkadaşlarımın girişte çektiği fotoğraflara bakmamıştım.

"BİRÇOK DAVETLİ BÜTÜN GECE O KÜRKLERİ KONUŞMUŞ"

O fotoğrafları inceleyince gerçekten de Roksi Garih, Nilgün Çarmıklı, Nazlı İnönü ve Cem Uzan'ın oğlu Sinan Uzan ile gelen Louisa Robertson'ın, galaya kürk ceket ve etolleriyle geldiklerini fark ettim ve gerçekten ağzım bir karış açık kaldı!

Tabii ki aksini söyleyebilirler ama bence dördünün de kürkü yüzde 100 gerçek. Velev ki ben yanıldım, hiçbirinin kürkü gerçek değil, hepsi sahte; bence bir doğa dostu olarak, Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın 40'ncı yıl galasına sahte kürkle bile gidilmez yahu. Zaten galada, benim gibi düşünen birçok davetli, bütün gece o kürkleri konuşmuş!”