Sosyete kasabı, şimdi de dünyaca ünlü şarkıcıdan teklif aldı

ETE tuz atma hareketiyle dünyada fenomen hale gelen Nusret'in ünü her geçen artıyor. Sosyete kasabına bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'den teklif geldi.

20 BİN DOLAR KAZANACAK

Beyonce ve eşi Jay Z, Nusret'e evlerinde verecekleri parti için teklif götürdü. Mangal yapacak olan Nusret geceden 20 bin dolar kazanacak.