Sosyete kasabı, şimdi de dünyaca ünlü şarkıcıdan teklif aldı

ETE tuz atma hareketiyle dünyada fenomen hale gelen Nusret'in ünü her geçen artıyor. Sosyete kasabına bu sefer de dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'den teklif geldi.
20 BİN DOLAR KAZANACAK
Beyonce ve eşi Jay Z, Nusret'e evlerinde verecekleri parti için teklif götürdü. Mangal yapacak olan Nusret geceden 20 bin dolar kazanacak.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.