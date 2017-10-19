Sosyal medyadan ilan-ı aşk: Seni çok seviyorum

DİZİ çekimlerinden dolayı "Ayla" filminin galasına katılamayan Hazal Kaya, sevgilisi Ali Atay'a sosyal medya hesabından destek verdi.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Instagram'dan sevgilisi Ali Atay ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, paylaşımının altına "Bu akşam çalışmak zorunda olduğum ve yanında olamayacağım için çok üzgünüm… Eminim, yine inanılmaz bir iş çıkarttın! Seni çok seviyorum, Hazal.." notunu düştü
ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI
Güzel oyuncunun bu paylaşımı binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
İşte Hazal Kaya'nın o paylaşımı;
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