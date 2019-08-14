Sosyal medyada tepki çeken sözler!

KANAL D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programında, Ata Demirer'in eski sevgilisi Aslı Turanlı'nın yayınladığı Deniz Akkaya görüntüsü masaya yatırıldı.



"Şişman ve çirkin insanlarla arkadaşlık etmekten hoşlanmıyorum" sözleri nedeniyle Sosyal medyada dakikalar içinde gündeme düşen Akkaya'ya, geçirdiği estetik operasyonlar hatırlatıldı. Paylaşımı tepki çeken Aslı Turanlı ise videoyu kısa sürede sildi. Akkaya, tepki çeken sözlere "Espri yaptım" diye cevap verdi.