Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcen Video' cezası belli oldu

KERİMCAN Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı ve takipçilerinden tepki toplayan müstehcen videoya ilişkin yargılandığı davada karar açıklandı. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu kabul eden Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, Instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.

"Bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir"

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini belirten Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu ve Instagram hesabı üzerinden hikaye üzerinden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin, sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti. İddianamede, Kerimcan Durmaz için 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin TL'ye kadar adli para cezası talep edilmişti.