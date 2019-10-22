Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakim karşısında!
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
BİR süredir dil eğitimi almak için Amerika'ya giden sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, şarkıcı Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak için Türkiye'ye döndü.
SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞİKAYET ETTİ İDDİASI
Son dönemin çok konuşulan isimlerinden olan Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından Sarallar grubunun bir üyesine kendisine hakaret eden kişiyi şikayet ettiği gerekçesiyle Sarallar Grubuna yönelik operasyonda ifade vermiti. Kerimcan Durmaz'ın, Sarallar grubunun bir üyesine şikayet ederek 'Kulağını çeker misiniz' dediği kişinin şarkıcı Arto'nun olduğu ortaya çıkmıştı.
"ADALETE HESAP VERECEKSİN"
Kerimcan Durmaz'ın şikayet ettiği kişinin şarkıcı Arto olarak tanınan şarkıcı Harutyan Dalga olduğu ortaya çıkması üzerine Arto, "Hesabını ödeyeceksin adalete" diyerek Kerimcan Durmaz hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
HAKİM KARŞISINDA
Durmaz, Arto'yu 'Sarallar Suç Örgütüne şikayet ettiği' iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
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