Sonradan erkek olup evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor

27 EYLÜL'DE Tuğba Beyazoğlu ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle el ele yürüyüşe çıkan Erkoçlar, projeleri hakkında açıklamalar yaptı.
İŞLERİ AÇILDI
Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Beyazoğlu ile önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Erkoçlar, evliliğin güzel gittiğini söylerken işlerinin de çok yoğun olduğunu belirtti. Erkoçlar: "Yeni sinema filmi çekimlerim başlıyor, onun hazırlıkları var. Birkaç gün içinde başlayacağız. Onun dışında DJ'lik yapıyorum. Tiyatro çalışmalarımızda devam ediyor. Çok yoğunum." dedi. Bu yoğun iş temposu, "Rüzgar Erkoçlar'a evlilik yaradı" dedirtti.
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