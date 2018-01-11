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Sonradan erkek olup evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, aşık olup evlendi. Evlendikten sonra işleri açılan Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor

Sonradan erkek olup evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla erkek olan Rüzgar Erkoçlar, aşık olup evlendi. Evlendikten sonra işleri açılan Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor

11 Ocak 2018 Perşembe 12:03
Sonradan erkek olup evlenen Rüzgar Erkoçlar, şimdi paraya para demiyor
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 27 EYLÜL'DE Tuğba Beyazoğlu ile hayatını birleştiren Rüzgar Erkoçlar, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Eşiyle el ele yürüyüşe çıkan Erkoçlar, projeleri hakkında açıklamalar yaptı.

İŞLERİ AÇILDI

Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Beyazoğlu ile önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Erkoçlar, evliliğin güzel gittiğini söylerken işlerinin de çok yoğun olduğunu belirtti. Erkoçlar: "Yeni sinema filmi çekimlerim başlıyor, onun hazırlıkları var. Birkaç gün içinde başlayacağız. Onun dışında DJ'lik yapıyorum. Tiyatro çalışmalarımızda devam ediyor. Çok yoğunum." dedi. Bu yoğun iş temposu, "Rüzgar Erkoçlar'a evlilik yaradı" dedirtti.

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27 EylülNişantaşıNil ErkoçlarMagazin
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