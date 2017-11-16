Songül Karlı’nın kapısına haciz memurları dayanınca...

DUYMAYAN Kalmasın programında yer alan habere göre; Geçtiğimiz aylarda bir otomobil alan Songül Karlı borcunu ödemeyince alacaklılar ünlü şarkıcıya dava açtı.

Uyarılara rağmen borcunu ödemeyen Karlı'nın evine haciz gitti. Bu sabah gerçekleşen haciz işleminde Karlı'nın evdeki yemek takımına kadar her şeyin haciz edildiği iddia edildi.