banner449

banner552

banner481

banner472

Soner Sarıkabadayı bebek için sevgilisini ikna etti

Madelein Camelo Lopez ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlayan Soner Sarıkabadayı sevgilisine baba olmak istediğini söyledi

MAGAZİN 27.10.2019, 09:44
Soner Sarıkabadayı bebek için sevgilisini ikna etti
banner404

SONER Sarıkabadayı, üç yıllık sevgilisi Hollandalı Esther Havenaar’dan 2015’te ayrılmıştı. İlişkinin bitme nedenini de “Evleneceğim kadın zannetmiştim.

Çocuğumun annesi olsun istedim. Ama o bebek istemedi” sözleri ile açıklamıştı. 41 yaşındaki popçu, ‘Tarifi Zor’ klibinde oynattığı 2015 Kolombiya güzeli Madelein Camelo Lopez (29) ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı.

Ölümden dönmüştü

Soner Sarıkabadayı yeni sevgilisine de baba olmak istediğini söyledi. Eski kraliçe ‘yeşil ışık’ yaktı. Soner şimdi Madelein Camelo Lopez’in ailesi ile tanışmak için Kolombiya’ya gidecek.

#Soner Sarıkabadayı
Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
banner384
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:49
Güneş 07:10
Öğle 12:46
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Trabzonspor 8 15
4. Sivasspor 9 15
5. Başakşehir 8 14
6. Malatyaspor 8 13
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 8 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 8 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Keçiörengücü 9 14
9. İstanbulspor 9 11
10. Erzurum BB 8 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Atletico Madrid 10 19
3. Real Madrid 9 18
4. Villarreal 10 17
5. Granada 9 17
6. Real Sociedad 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5
banner440
banner545