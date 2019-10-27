Soner Sarıkabadayı bebek için sevgilisini ikna etti
Madelein Camelo Lopez ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlayan Soner Sarıkabadayı sevgilisine baba olmak istediğini söyledi
MAGAZİN 27.10.2019, 09:44
SONER Sarıkabadayı, üç yıllık sevgilisi Hollandalı Esther Havenaar’dan 2015’te ayrılmıştı. İlişkinin bitme nedenini de “Evleneceğim kadın zannetmiştim.
Çocuğumun annesi olsun istedim. Ama o bebek istemedi” sözleri ile açıklamıştı. 41 yaşındaki popçu, ‘Tarifi Zor’ klibinde oynattığı 2015 Kolombiya güzeli Madelein Camelo Lopez (29) ile Kasım 2018’de aşk yaşamaya başlamıştı.
Ölümden dönmüştü
Soner Sarıkabadayı yeni sevgilisine de baba olmak istediğini söyledi. Eski kraliçe ‘yeşil ışık’ yaktı. Soner şimdi Madelein Camelo Lopez’in ailesi ile tanışmak için Kolombiya’ya gidecek.
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