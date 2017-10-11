Son şampiyonun kaderi de diğer isimler gibi oldu

O Ses Türkiye 5. sezonunda jüri Murat Boz, Hadise, Ebru Gündeş, Gökhan ve Hakan Özoğuz'dan oluşuyordu. Oldukça çekişmeli bir sezona sahne olan yarışmada birincilik ipini Gökhan ve Hakan'ın takımında yer alan Emre Sertkaya göğüslemişti.

KALICI OLAMADI

Emre Sertkaya şimdilerde çıkardığı single ile dikkat çekmeye çalışıyor. Emre, O Ses türkiye ile gelen şöhnetini yurdun dört bir yanında konser ve barlardaki şarkıcılığı ile nakite dönüştürdü. Emre Sertkaya para kazansa da henüz kalıcı bir şöhrete sahip olamadı.

İMAJINI DEĞİŞTİRDİ

İmajında değişiklik yapan Emre Sertkaya rockçı bir görünüm kazandı. Kız kardeşi ile olan bu pozu ise Instagram'daki son paylaşımı oldu.