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Son rakamlar geldi! Yeni filmiyle bir haftada köşeyi döndü

Vizyona girdiği üç günde rekor kıran ve tüm zamanlarda hafta sonu en iyi açılış yapan dördüncü filmi olmayı başaran Arif V 216, bir haftanın sonunda 2 milyon 92 bin kişi tarafından izlendi

Son rakamlar geldi! Yeni filmiyle bir haftada köşeyi döndü

Vizyona girdiği üç günde rekor kıran ve tüm zamanlarda hafta sonu en iyi açılış yapan dördüncü filmi olmayı başaran Arif V 216, bir haftanın sonunda 2 milyon 92 bin kişi tarafından izlendi

12 Ocak 2018 Cuma 18:45
Son rakamlar geldi! Yeni filmiyle bir haftada köşeyi döndü
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SENARYOSUNU Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, Ozan Güven, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Seda Bakan gibi isimlerin yer aldığı Arif V 216, bir hafta önce vizyona girmiş ve sadece üç günde 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenmişti.

SON DÖNEMLERİN EN İYİ AÇILIŞI

Ocak ayındaki tüm zamanların en iyi açılışına imza atan film, tüm zamanlarda ise en iyi açılış yapan dördüncü yapım olma unvanını kazanmıştı.

BİR HAFTADA 2 MİLYONU GÖRDÜ

Cem Yılmaz, Twitter adresinden filmin bir haftada kaç kişi tarafından izlendiğini açıkladı. Buna göre, Arif V 216, bir haftada 2 milyon 92 bin tarafından izlendi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı; 

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç BaruönüOzan GüvenZafer Algözözkan UğurSeda Bakan
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