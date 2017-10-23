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Son günlerin en çok konuşulan isminden "Çirkin" diyenlere yanıt var

Geçtiğimiz ay Milano'da Gucci defilesinde boy gösteren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Öykü Baştaş, kendisi için yapılan "çirkin" eleştirileri hakkında ilk kez konuştu

Son günlerin en çok konuşulan isminden "Çirkin" diyenlere yanıt var

Geçtiğimiz ay Milano'da Gucci defilesinde boy gösteren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Öykü Baştaş, kendisi için yapılan "çirkin" eleştirileri hakkında ilk kez konuştu

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:55
Son günlerin en çok konuşulan isminden "Çirkin" diyenlere yanıt var
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19 yaşında, mimarlık eğitimi alıyor ve dünyada pek çok modaevinin defilesine çıkmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay  Milano'da  Gucci defilesine çıktığında sosyal medyada çatlak sesler yükseldi, fiziğiyle dalga geçildi.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Son günlerin en çok konuşulan mankeni Öykü Baştaş,  Sabah Gazetesi'nden İdil Demirel'e konuştu. İç mimarlık eğitimi alan Baştaş, keşfedilme hikayesini anlatıp, kendisine yapılan olumsuz yorumlara yanıt verdi.

İşte Öykü Beştaş'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sosyal medyada yazılanları gördüm.  Instagram ve  Twitter'ım var. Ama şu sürece kadar  Twitter'ı da aktif bir şekilde kullanmıyordum. Röportajı okuyan insanlar bir anda sosyal medyadan bana ulaşmaya başladı. Ancak bir kişinin fiziğime dair yorumunun ardından çok fazla mesaj ve yorum yağmaya başladı. Herkes istediği her şeyi yazabilir sosyal medyada. Herkes kafasına göre yazıyor sonuçta. Kızın yaptığı eleştiri de normal. Tam ne yazdığını da hatırlamıyorum, görünüşümü eleştiren bir şeyler yazabilir sonuçta herhangi biri.

"BEN KİMSEYİ GÜZEL YA DA ÇİRKİN DİYE KATEGORİZE ETMEM"

Fiziksel görüntüye çok önem veren biri değilim ben. Bir insanı güzel ya da çirkin diyerek nitelendirmeyi çok yanlış buluyorum. Güzellik tamamen sübjektif bir şey. Kimine güzel gelen kimine gelmeyebilir. Ya da yüzünüz güzel olur, saçınız olmaz... Tek bir güzellik kavramı yok. Herkesin kendisine göre bir güzelliği olduğunu düşünüyorum. Ben kendi açımdan kimseyi güzel ya da çirkin diyerek kategorize etmem.

"KENDİMLE BARIŞIK YAŞIYORUM"

Herkesin kendi olduğu şekilde çok yeterli ve güzel olduğunu düşünüyorum. Herkes kendisiyle barışık ve mutlu olmalı bence. Fiziksel özelliklerimiz, bizi biz yapan şeyler arasında. Bu konuda kendimle barışık yaşıyorum ve herkese de aynı şeyi yapmasını tavsiye ediyorum. Estetik konusunda da çok fazla eleştiri yapmak istemiyorum. Demek ki o estetik operasyonlarla kendilerini daha rahat ve güvende hissediyorlar.

"BİR FOTOĞRAFLA KEŞFEDİLDİM"

Çocukluğumdan beri hep manken olmayı hayal ediyordum. Ama çekingen bir karakterim var. O yüzden de bu hayalimin gerçekleşmesi için ne yapabileceğimi bilmiyordum. Sonra yabancı manken ajanslarının Instagram'da manken keşfetmek için belli hashtag'lere baktığını okudum. Ben de bir fotoğrafımı bu hashtag'lerle paylaştım. İki gün sonra da bir sürü ajanstan benimle iletişime geçtiler.

Şu an çalıştığım ajansla konuştum. Onlarla yüzyüze görüşmek için New York'a gittim. Bu sırada bir dil okuluna yazıldım. Orada yaklaşık 1.5 ay yalnız yaşadım."

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Anahtar Kelimeler:
Öykü BaştaşMilanoGUCCİ
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