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Son golü Gülben attı! Savcıdan Erhan ve Seren'e hapis istemi

Savcı, Gülben Ergen'in aldırdığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Çelik ve Serengil hakkında "Zorlama hapis" cezası istedi. İhtara uymayan iki ismi, 3 günden 10 güne kadar hapis cezası bekliyor

Son golü Gülben attı! Savcıdan Erhan ve Seren'e hapis istemi

Savcı, Gülben Ergen'in aldırdığı önleyici tedbir kararlarına uymayan Çelik ve Serengil hakkında "Zorlama hapis" cezası istedi. İhtara uymayan iki ismi, 3 günden 10 güne kadar hapis cezası bekliyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 18:26
Son golü Gülben attı! Savcıdan Erhan ve Seren'e hapis istemi
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı,  İstanbul 10. ve 11. Aile Mahkemeleri'ne iki ayrı yazı göndererek,  Gülben Ergen'in şikayeti üzerine mahkemelerin aldığı önleyici tedbir kararlarına uymayan  Erhan Çelik ve  Seren Serengil hakkında "Zorlama hapis kararı" verilmesini istedi.

İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna  Altay tarafından 27 Ekim 2017 tarihinde  İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne bir yazı gönderilerek,  Erhan Çelik hakkında davacı  Gülben Ergen'e yönelik önleyici koruma tedbiri kararı verildiği hatırlatıldı.

SAVCI, ZORLAMA HAPİS İSTEDİ

Erhan Çelik'in mahkemenin bu kararına uymadığı belirtilen savcılık yazısında, mahkemeden Çelik hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 13 / 1-2 maddeleri gereğince zorlama hapsine karar verilmesi istendi.

SAVCILIK, SEREN SERENGİL İÇİN DE AYNI TALEPTE BULUNDU

Savcı  Altay,  İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne de bir yazı yollayarak, mahkemenin  Seren Serengil'in, davacı  Gülben Ergen'e yönelik aldığı önleyici koruma tedbirine uymadığını belirtti. Savcı  Altay, mahkemeden,  Seren Serengil hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun'un 13/1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesini istedi.

GÜLBEN ERGEN İKİSİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi,  Gülben Ergen'in başvurusu üzerine  4 Ekim 2017 tarihinde eski eşi  Erhan Çelik'in davacının işyerlerine ve evine yaklaşmaması ve iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi için uyarılmasına karar verdi. Mahkeme,  Erhan Çelik'in buna uymaması durumunda 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hakkında zorlama hapis cezası uygulanacağını ihtar etti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi,  Gülben Ergen'in başvurusu üzerine  16 Ekim 2017 tarihinde  Seren Serengil'in 6 ay süre ile önleyici koruma tedbiri kapsamında 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama kararı almıştı.

ZORLAMA HAPİS CEZASI NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13 maddesinde "Tedbir kararlarına aykırılık" başlığı altında düzenlenmiştir. Yasaya göre mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilir.

Kişinin tedbir kararını ihlal etme suçunu tekrarlaması halinde ise 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilir. Ancak zorlama hapsinin tamamı 6 ayı geçemez.

Zorlama hapsinin uygulanması için kararın kesinleşmesi beklenir. Karar kesinleştikten sonra hakkında zorlama hapsi verilen kişi yakalanarak cezaevine götürülür.

Madde 13 / 1 : Bu kanun hükümlerine göre hakkında tedbir kararı verilen şiddet uygulayan, bu kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde, fiili bir suç oluştursa bile ihlal edilen tedbirin ve aykırılığın ağırlığına göre hakim kararıyla üç günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulur.

Madde 13 / 2 : Tedbir kararının gereklerine aykırılığın her tekrarında, ihlal edilen tedbirin niteliğine ve aykırılığın ağırlığına göre zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadardır. Ancak zorlama hapsinin toplam süresi 6 ayı geçemez.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenErhan Çelik
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