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Son dakika! Murat Başoğlu'na kötü haber

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraatine gerekçe gösterilen 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil; 'görülebilir olmayı' kastettiğini belirterek dava konusu eylemin ‘ensest’ olduğunu, gerçekleştiği nokta itibariyle de çevredeki teknelerden rahatlıkla görülebileceğini vurguladı. Atasoy, mahkemenin verdiği kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son dakika! Murat Başoğlu'na kötü haber

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu hakkındaki beraat kararına savcılık itiraz etti. Savcı Fatma Atasoy, sanıkların beraatine gerekçe gösterilen 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil; 'görülebilir olmayı' kastettiğini belirterek dava konusu eylemin ‘ensest’ olduğunu, gerçekleştiği nokta itibariyle de çevredeki teknelerden rahatlıkla görülebileceğini vurguladı. Atasoy, mahkemenin verdiği kararın bozularak sanıkların cezalandırılmasını istedi.

19 Nisan 2018 Perşembe 07:54
Son dakika! Murat Başoğlu'na kötü haber
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SUNUCU Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın basına yansıyan ve büyük tepki geçen malum görüntülerinden sonra Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış ve  'Hayasızca Hakeretler' suçundan haklarında dava açılmıştı. Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama neticesinde sanıklar 9 Mart'ta beraat etti. Mahkeme beraat kararıyla ilgili gerekçeli kararını da hazırladı. Ancak savcılık, sanıkların peşini bırakmadı. 

'Teknelerden görülebilir'

Savcı Fatma Atasoy, beraat kararını temyiz ederek, kararın bozulmasını istedi. Atasoy, temyiz başvurusunda söz konusu olayın “ensest” olduğunun altını çizerek beraate ilişkin gerekçeli karardaki 'Yerleşim yerine uzaktı, çıplak gözle görülemez olduğu için de aleniyet oluşmadı' şeklindeki gerekçenin geçersiz olduğunu,  kanundaki 'aleniyet' unsurunun 'görülmeyi' değil 'görülme ve algılanma imkânının olmasını' ifade ettiğini, dolayısıyla sanıkların bulunduğu yerin 'görülebilecek' bir yer olduğuna şüphe olmadığını belirtti. Karadan çıplak gözle görülmeyecek olmasının yeterli olmadığını belirten savcı Atasoy, çevredeki başka teknelerden durumun görülebileceğini de ifade etti.

'Temmuz şartları düşünülmeliydi'

Ayrıca beraate gerekçe olan verilerin temin edildiği 26 Şubat  tarihli keşif raporuna da itiraz eden savcı Atasoy, görülebilirlik durumunun nüfusun ve teknelerin nispeten azaldığı 26 Şubat'taki keşfe göre değil; nüfus ve tekne yoğunluğunun fazla olduğu (olay tarihi) 28 Temmuz şartlarında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Savcı Atasoy, suçun bütün unsurlarının oluştuğunu, sanıkların beraat etmelerinin usül ve yasaya aykırı olduğunu belirterek, beraat kararının bozulmasını ve sanıkların cezalandırılmasını istedi. 

Mahkeme, olay yerinin yerleşim yerinden uzakta olduğunu, çıplak gözle görülemeyeceği için kanunda suç için aranan 'aleniyet' şartının gerçekleşmediğini belirterek sanıklar hakkında 9 Mart’ta beraat kararı vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Murat BaşoğluBurcu Başoğlu
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