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Son bölümde Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutunca olanlar oldu

İlgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir karakterinin Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

Son bölümde Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutunca olanlar oldu

İlgiyle izlenen Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Tahir karakterinin Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:03
Son bölümde Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutunca olanlar oldu
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ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Deli Tahir şive yapmayı unutunca olanlar oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda da yorum aldı.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE!

Bazı kullanıcılar Tahir'in her halini beğendiğini belirtirken, bazıları da Karadeniz şivesini bozmaması gerektiğini vurguladı.

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Sen Anlat KaradenizTahirDeli TahirSosyal Medya
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