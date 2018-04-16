Son bölümde Karadeniz şivesiyle konuşmayı unutunca olanlar oldu

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz'in son bölümünde Deli Tahir şive yapmayı unutunca olanlar oldu.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından izlenirken, çok sayıda da yorum aldı.

BEĞENEN DE OLDU ELEŞTİREN DE!

Bazı kullanıcılar Tahir'in her halini beğendiğini belirtirken, bazıları da Karadeniz şivesini bozmaması gerektiğini vurguladı.