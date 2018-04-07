NİŞANLISI Buse Varol'la nikah masasına oturmak için gün sayan Alişan, "İnşallah son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Umre'ye giden Sinan Akçıl, "Kısmet duası yapmadım. Evlilik duası yapmadım. Ailem için, sağlığımız için ve işimiz için dua ettim. Bestelerimi yaptığım ilhamın kesilmemesi için dua ettim. Kaç yıldır bunun hayalini kuruyordum. Nasip oldu bana da" ifadelerini kullandı.

Akçıl ayrıca, "Veliaht sohbetleri konuşuluyor. İbrahim Tatlıses'ten sonra veliaht Alişan'dır" dedi.

Seda Sayan'ın hayatındaki önemini belirten Alişan, "Sene 1996'da ilk kez Seda ablanın programına çıkmıştım. Şimdi düğünümde sahne alacak. İnşallah oğlum olursa sünnetinde de çıkar" ifadelerini kullandı. Seda Sayan ise "İnşallah, sen daha bebeksin" şeklinde espri yaptı.