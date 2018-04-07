Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
Parmaklardaki Çıtlama Sesi Nereden Geliyor?
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona Eriyor!
SMS Yağmuru Bugünden İtibaren Sona...
Süt içmek o hastalığa sebep oluyor
Süt içmek o hastalığa sebep...
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!
Her sabah poğaça yiyenler dikkat!

'Son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız'

TRT Müzik’de 'Farklı Sahne' adlı müzik programı yapan Sinan Akçıl’ın bu haftaki konukları Alişan ve Seda Sayan oldu.

'Son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız'

TRT Müzik’de 'Farklı Sahne' adlı müzik programı yapan Sinan Akçıl’ın bu haftaki konukları Alişan ve Seda Sayan oldu.

07 Nisan 2018 Cumartesi 20:49
'Son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız'
banner404

NİŞANLISI Buse Varol'la nikah masasına oturmak için gün sayan Alişan, "İnşallah son 10 yılın en büyük düğününü yapacağız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta Umre'ye giden Sinan Akçıl, "Kısmet duası yapmadım. Evlilik duası yapmadım. Ailem için, sağlığımız için ve işimiz için dua ettim. Bestelerimi yaptığım ilhamın kesilmemesi için dua ettim. Kaç yıldır bunun hayalini kuruyordum. Nasip oldu bana da" ifadelerini kullandı.

Akçıl ayrıca, "Veliaht sohbetleri konuşuluyor. İbrahim Tatlıses'ten sonra veliaht Alişan'dır" dedi.

Seda Sayan'ın hayatındaki önemini belirten Alişan, "Sene 1996'da ilk kez Seda ablanın programına çıkmıştım. Şimdi düğünümde sahne alacak. İnşallah oğlum olursa sünnetinde de çıkar" ifadelerini kullandı. Seda Sayan ise "İnşallah, sen daha bebeksin" şeklinde espri yaptı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TRT MüzikEn Büyük DüğünFarklı Sahne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Orhan Gencebay: İftira, kesinlikle inanmasınlar
Orhan Gencebay: İftira, kesinlikle inanmasınlar
Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu
Meryem Uzerli, estetikle başka biri oldu
İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler
İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim