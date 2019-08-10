Somer Sivrioğlu ile sevgilisi böyle görüntülendi
'MasterChef Türkiye' yarışmasının evli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir yıldır birlikte olduğu yasak aşkı ile görüntülendi.
MAGAZİN 09.08.2019, 17:43 Toygar Dim
YEMEK yarışması MasterChef'in jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun, programda çalışan bir editörle eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Somer Sivrioğlu ile Pınar adlı sevgilisi, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde görüntülendi.
Öğle yemeği yiyen ikili, taksiyle otelden ayrıldı. Sivrioğlu'nun, ihanet nedeniyle 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla arası bozuk.
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