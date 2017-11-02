Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112998
ALTIN
156.655
DOLAR
3.8100
STERLİN
4.9933
EURO
4.4440
Zeytinin kahvesi üretildi!
Zeytinin kahvesi üretildi!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Kuruyemişler kronik hastalıklardan koruyor!
Tırnağınızın şekline göre şüphelenmeniz gereken hastalıklar
Tırnağınızda dikey çizgiler varsa dikkat!
banner468

Şoke eden Vatan Şaşmaz iddiası!

Nihat Doğan, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı

Şoke eden Vatan Şaşmaz iddiası!

Nihat Doğan, 27 Ağustos 2017 tarihinde Beşiktaş'taki lüks bir bir otel odasında Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'la ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı

02 Kasım 2017 Perşembe 18:43
Şoke eden Vatan Şaşmaz iddiası!
banner404

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında Vatan Şaşmaz ile ilgili çok büyük bir iddia olduğunu belirten Doğan, "Bütün her şeyi baştan sona değiştirecek bir iddia. Hiç kimsenin bilmediği bir şey, dosyayı bekliyorum, içeriği bekliyorum. Muhtemelen bu ay sonuna doğru belge bana gelecek. İnşallah doğru değildir. Çünkü çok vahim iddialar var" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE ŞOKA GİRECEK"

Nihat Doğan şöyle devam etti: "Dengeleri değiştirebilecek iddialar olduğu söyleniyor. Belki kötü kadın diye bilinenin iyi, iyi adam gibi görünenin kötü insan olduğu noktasına varacak kadar ağır iddialar... Vatan'la ilgili çok vahim iddialar... İnşallah doğru değildir diye umuyorum. Türkiye şoka girecek. O dosya geldiği zaman yer yerinden oynayacak, olayın bütün seyri değişecek

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanFiliz AkerVatan Şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hakkari'den gelen kara haberle konserini iptal ettiler
Hakkari'den gelen kara haberle konserini iptal ettiler
Hadise'nin yeni aşkı evli mi?
Hadise'nin yeni aşkı evli mi?
Şevval, 31 Ekim tarihine dikkat çekip saydırdı: İblisler
Şevval, 31 Ekim tarihine dikkat çekip saydırdı: İblisler

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim