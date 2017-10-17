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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Şoke eden itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim!

Pussycat Dolls'un eski üyesi Kaya Jones, Weinstein skandalının ardından ABD'de tartışılmaya başlayan şov sektöründeki cinsel taciz iddialarına bir yenisini ekledi. Gruptayken yükselebilmek için istemedikleri kişilerle cinsel birliktelik yaşamalarının talep edildiğini iddia eden Jones, kendisinin, bu yüzden gruptan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi

Şoke eden itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim!

Pussycat Dolls'un eski üyesi Kaya Jones, Weinstein skandalının ardından ABD'de tartışılmaya başlayan şov sektöründeki cinsel taciz iddialarına bir yenisini ekledi. Gruptayken yükselebilmek için istemedikleri kişilerle cinsel birliktelik yaşamalarının talep edildiğini iddia eden Jones, kendisinin, bu yüzden gruptan ayrılmak zorunda kaldığını söyledi

17 Ekim 2017 Salı 13:17
Şoke eden itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim!
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HOLLYWOD hala geçen hafta ortaya çıkan Harvey Weinstein skandalıyla çalkalanırken ABD'li Pussycat Dolls adlı müzik grubundan 2005'te ayrılan Kaya Jones, kendilerinin, grupta ve sektörde sıyrılabilmek için istemedikleri kişilerle birlikte olmaya zorlandıklarını söyledi. Jones, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer grup üyelerinin, sektördeki üst düzey kişilerin cinsel tacizlerine maruz kaldığını söyledi.
İnsanların kendisine bunun 'ne kadar kötü olduğunu sorduğunu' sorduğunu söyleyen Jones, bir diğer iletisinde "Hayallerime, gruptaki arkadaşlarıma ve 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya sırt çevirecek kadar (…) Oysa 1 numara olacağımızı biliyorduk" diye ekledi.  Gruba 2003 yılında, henüz ergenlik çağındayken katılan ve 2005'te gruptan ayrılan Jones'un, herhangi bir kişinin adını vermeden ortaya attığı iddialar en az 10 yıl öncesine dayanıyor.
 
'İĞRENÇ VE SAÇMA İFTİRALAR'
Öte yandan grubun kurucusu Robin Antin, Jones'un iddialarını 'iğrenç, saçma iftiralar' olarak nitelendirdi. The Blast dergisine konuşan Antin, Jones'un '15 dakikalığına meşhur olmak için' böyle açıklamalar yaptığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Pussycat DollsKaya JonesWeinsteinSkandal
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