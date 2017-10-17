Şoke eden itiraf: Fuhuş zincirinin içindeydim!

HOLLYWOD hala geçen hafta ortaya çıkan Harvey Weinstein skandalıyla çalkalanırken ABD'li Pussycat Dolls adlı müzik grubundan 2005'te ayrılan Kaya Jones, kendilerinin, grupta ve sektörde sıyrılabilmek için istemedikleri kişilerle birlikte olmaya zorlandıklarını söyledi. Jones, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cinsel taciz iddialarıyla ilgili olarak kendisinin ve diğer grup üyelerinin, sektördeki üst düzey kişilerin cinsel tacizlerine maruz kaldığını söyledi.

İnsanların kendisine bunun 'ne kadar kötü olduğunu sorduğunu' sorduğunu söyleyen Jones, bir diğer iletisinde "Hayallerime, gruptaki arkadaşlarıma ve 13 milyon dolarlık bir anlaşmaya sırt çevirecek kadar (…) Oysa 1 numara olacağımızı biliyorduk" diye ekledi. Gruba 2003 yılında, henüz ergenlik çağındayken katılan ve 2005'te gruptan ayrılan Jones'un, herhangi bir kişinin adını vermeden ortaya attığı iddialar en az 10 yıl öncesine dayanıyor.



'İĞRENÇ VE SAÇMA İFTİRALAR'

Öte yandan grubun kurucusu Robin Antin, Jones'un iddialarını 'iğrenç, saçma iftiralar' olarak nitelendirdi. The Blast dergisine konuşan Antin, Jones'un '15 dakikalığına meşhur olmak için' böyle açıklamalar yaptığını söyledi.