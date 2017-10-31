Şoke eden itiraf: Evde tecavüz etti!

'THE Sopranos' dizisindeki rolüyle tanınan ABD’li oyuncu Annabella Sciorra, New Yorker dergisine yaptığı açıklamada, Harvey Weinstein’ın 1990’lı yılların başında kendisine evinde tecavüz ettiğini söyledi. Sektördeki olumsuz tepkilerden korktuğu için sessiz kaldığını belirten 57 yaşındaki aktris, olaydan sonra depresyona girdiğini, uzun yıllar çalışamadığını anlattı.Sciorra, oyunculuğa döndükten sonra da Weinstein’ın tacizlerinin devam ettiğini söyledi.
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