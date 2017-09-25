Şoke eden iddia: Banyoda dadısı ile...

2013 yılından bu yana evli olan İngiliz şarkıcı Katie Price ile eski striptizci eşi Kieran Hayler, birçok kez aldatma ve ayrılık haberleriyle gündeme gelmişti.
Son iddialara göre; 39 yaşındaki şarkıcı, eşi ile dadı Nikki Brown'un kendi evinde, kendi banyosunda birlikte olduklarını belirtti.
Bir mekan çıkışında görüntülenen ünlü çift, önce içeride konuştular, ardından Katie Price eşinin yanında ayrılarak mekandan çıktı. İngiliz şarkıcı, bu sırada yöneltilen soruları cevaplamadı.
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