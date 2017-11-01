Şoke eden ayrılık! Çocuklar Duymasın'da bir dönem kapanıyor

KANAL D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Meltem'in kararı deprem etkisi yaratıyor.
İLK OLARAK GÖNÜL'LE PAYLAŞTI
Haluk'la artık anlaşamadığını ve uzun zamandır düşünerek bir ayrılık kararı aldığını söyleyen Meltem, herkesi şaşkına çeviriyor. Meltem, aldığı ayrılık kararını ilk olarak Gönül ile paylaşıyor.
İKNA EDEMEDİ
Meltem'in sözleri karşısında şok olan Gönül ise onu bu kararından döndürmeye çalışıyor. Bir anlık kararlar almaması gerektiğini söyleyerek, Meltem'i uyarıyor ancak ikna edemiyor.
HALUK DUYDUKLARINA İNANAMADI
Ayrılık kararını gözyaşları içinde paylaşan Meltem, gün sonunda Haluk'la karşı karşıya geliyor. Haluk'a bu kararı açıklamakta zorlanan Meltem, tüm cesaretini toplayarak onunla konuşmaya karar veriyor. Haluk, merakla Meltem'in onunla ne konuşacağını bekliyor. Tüm kararlılığıyla Haluk'un karşısına oturan Meltem, ayrılık kararı aldığını bildiriyor. Meltem'den gelen bu ayrılık hamlesi ile neye uğradığını bilemeyen Haluk büyük bir yıkıma uğruyor. Bu konuşmalardan önce ofisinde, ailenin ne kadar önemli olduğunu, Meltem'e olan aşkını konuşan Haluk duydukları karşısında yıkılıyor.
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