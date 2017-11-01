Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110143
ALTIN
154.939
DOLAR
3.7957
STERLİN
5.0377
EURO
4.4251
1 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
1 Kasım 2017 Antalya -...
Obezite ve diyabet ameliyatları ne zaman yapılmalı?
Obezite ve diyabet ameliyatları ne...
Sağlık kalkanı baharatlar!
Sağlık kalkanı baharatlar!
banner468

Şoke eden ayrılık! Çocuklar Duymasın'da bir dönem kapanıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılık kararı herkesi şoke ediyor

Şoke eden ayrılık! Çocuklar Duymasın'da bir dönem kapanıyor

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Çocuklar Duymasın'da Haluk ve Meltem'in ayrılık kararı herkesi şoke ediyor

01 Kasım 2017 Çarşamba 09:58
Şoke eden ayrılık! Çocuklar Duymasın'da bir dönem kapanıyor
banner404

KANAL D ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından  Çocuklar Duymasın'ın yeni bölüm fragmanında Meltem'in kararı deprem etkisi yaratıyor.

İLK OLARAK GÖNÜL'LE PAYLAŞTI

Haluk'la artık anlaşamadığını ve uzun zamandır düşünerek bir ayrılık kararı aldığını söyleyen Meltem, herkesi şaşkına çeviriyor. Meltem, aldığı ayrılık kararını ilk olarak Gönül ile paylaşıyor.

İKNA EDEMEDİ

Meltem'in sözleri karşısında şok olan Gönül ise onu bu kararından döndürmeye çalışıyor. Bir anlık kararlar almaması gerektiğini söyleyerek, Meltem'i uyarıyor ancak ikna edemiyor.

HALUK DUYDUKLARINA İNANAMADI

Ayrılık kararını gözyaşları içinde paylaşan Meltem, gün sonunda Haluk'la karşı karşıya geliyor. Haluk'a bu kararı açıklamakta zorlanan Meltem, tüm cesaretini toplayarak onunla konuşmaya karar veriyor. Haluk, merakla Meltem'in onunla ne konuşacağını bekliyor. Tüm kararlılığıyla Haluk'un karşısına oturan Meltem, ayrılık kararı aldığını bildiriyor. Meltem'den gelen bu ayrılık hamlesi ile neye uğradığını bilemeyen Haluk büyük bir yıkıma uğruyor. Bu konuşmalardan önce ofisinde, ailenin ne kadar önemli olduğunu, Meltem'e olan aşkını konuşan Haluk duydukları karşısında yıkılıyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Çocuklar DuymasınAyrılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zayıflayıp başka biri olan Ceren, kilo almaya tövbe etti
Zayıflayıp başka biri olan Ceren, kilo almaya tövbe etti
Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama
Şeyhle para karşılığı yemeğe giden Uzerli'den ilk açıklama
Eski GS'li futbolcu, "Eşcinselim" deyip eşinden boşandı
Eski GS'li futbolcu, "Eşcinselim" deyip eşinden boşandı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim