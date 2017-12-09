Şok suçlama! "Trump beni zorla öpmeye çalıştı"

ABD'DE oldukça popüler olan ve Trump'a yakın Fox News televizyon kanalının eski haber spikeri Juliet Huddy, ABD Başkanı Donald Trump hakkında sürpriz bir iddia ortaya attı.

Huddy, 2005 ya da 2006’da ABD Başkanı Trump’ın kendisini yemeğe çıkardıktan sonra Trump Tower’ın asansöründe dudağımdan öpmeye çalıştığını öne sürdü.

“Sadece beni Trump Tower’da yemeğe çıkardı. Asansörde güvenlik görevlisi varken bana 'elveda' dedi. Bu sırada yanağımdan değil, dudağımdan öpmeye kalktı. Alınmadım, ‘Aman Tanrım’ dedim daha çok. Ondan sonra her şey yolundaydı. Sadece garip bir andı. Daha sonra böyle bir şey denemedi, yalnız da kalmadık” sözleriyle olayı anlattı.

Eski Fox News sunucusu, daha sonra televizyon kanallarına konuk olarak gelen Trump’ın seyircilere kendisi hakkında, “Ona asıldım ama beni salladı” dediğini hatırlattı.

