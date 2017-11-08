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Şok iddia! Deniz Seki cezaevindeyken sevgilisi...

Çocukluk aşkı Faruk Salman'la ayrıldıklarını açıklayan Deniz Seki'nin ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edilmişti

Şok iddia! Deniz Seki cezaevindeyken sevgilisi...

Çocukluk aşkı Faruk Salman'la ayrıldıklarını açıklayan Deniz Seki'nin ilişkisinin kıskançlık yüzünden bittiği iddia edilmişti

08 Kasım 2017 Çarşamba 12:46
Şok iddia! Deniz Seki cezaevindeyken sevgilisi...
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GEÇTİĞİMİZ günlerde kardeşi Serkan Seki'yi evlendiren şarkıcı ayrılıkla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.  "Siz bilmiyorsunuz, biz 30 defa ayrılıp barışmışızdır ama bu sefer olmadı" diyen Seki, sözlerini "Ona olan vefa borcumu hiçbir zaman ödeyemem" şeklinde sürdürdü. Ayrılıklarıyla ilgili pek çok haber çıkan ünlü çift hakkında şok bir gelişme ortaya çıktı. Duymayan Kalmasın'ın haberine göre; Faruk Salman, Deniz Seki cezaevinden çıktığında onu başkasıyla aldattığını kendisine itiraf etti. Seki bu itirafı duyunca, Salman'a tokat attı. İkili ilişkilerine noktayı koydu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Faruk SalmanDeniz SekiCezaevi
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