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Şok ayrılık! Sıla, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi

Birbirlerine aşk dolu bakışları olay olan Sıla ve Ahmet Kural çifti ayrıldı. Ünlü şarkıcı, Kural'ı takipten çıkarıp fotoğraflarını da sildi

Şok ayrılık! Sıla, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi

Birbirlerine aşk dolu bakışları olay olan Sıla ve Ahmet Kural çifti ayrıldı. Ünlü şarkıcı, Kural'ı takipten çıkarıp fotoğraflarını da sildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 15:20
Şok ayrılık! Sıla, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi
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YAKLAŞIK bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla- Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı.

TAKİPTEN ÇIKARIP FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Durum Sıla'nın Ahmet Kural'ı takipten çıkarak fotoğraflarını silmesiyle ortaya çıktı. Sıla'nın yakın çevresi ayrılığı doğruladı.

SILA'NIN HAYRANLARI SEVİNDİ

Başından beri bu ilişkiye karşı olan Sıla'nın hayranları, gelen ayrılık haberine sevindi. İkilinin yarılık haberleri sonrası "Sıla yarıldığına göre; damar şarkılar yolda" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

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Son Güncelleme: 13.01.2018 15:26
Anahtar Kelimeler:
AyrılıkMagazinAhmet KuralSıla
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