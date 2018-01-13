Şok ayrılık! Sıla, Ahmet Kural'ı tek kalemde sildi

Başından beri bu ilişkiye karşı olan Sıla'nın hayranları, gelen ayrılık haberine sevindi. İkilinin yarılık haberleri sonrası "Sıla yarıldığına göre; damar şarkılar yolda" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.

YAKLAŞIK bir yıldır aşk yaşayan ve evlenecekleri konuşulan Sıla - Ahmet Kural çiftinden kötü haber geldi. İki ünlü isim yollarını ayırdı.

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